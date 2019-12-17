В Госдуме назвали планы Украины ввести новые санкции кругами на воде

Планы правительства Украины расширить санкции против России являются «кругами на воде», заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

«Украинские санкции — круги на воде, движение есть, а шторма нет. Мы сегодня и так не сотрудничаем с украинскими государственными структурами и предприятиями, поэтому новые санкционные меры Киева наша страна просто не заметит», — рассказал Бальбек в беседе с RT во вторник, 17 декабря.

По словам депутата, всему миру понятно, что «санкционная удавка» в отношении России не работает.

Ранее во вторник стало известно, что украинские власти запустили процесс введения санкций против предприятий на неподконтрольных Киеву территориях, которые сотрудничают с Россией.

Кроме того, кабинет министров Украины поручил министерству иностранных дел проинформировать правительственные органы Европейского союза, США и других государств, чтобы рассмотреть возможность введения аналогичных ограничительных мер.

4 декабря кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин в отношении российских товаров до 31 декабря 2020 года.