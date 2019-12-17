Прямой эфир

В Госдуме назвали планы Украины ввести новые санкции кругами на воде

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Планы правительства Украины расширить санкции против России являются «кругами на воде», заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

«Я не знаю ни одну компанию ЕС, которая бы ушла из РФ из-за санкций»
Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса в РФ Франк Шауфф — о надеждах на снятие экономических ограничений и эффекте от электронных виз

«Украинские санкции — круги на воде, движение есть, а шторма нет. Мы сегодня и так не сотрудничаем с украинскими государственными структурами и предприятиями, поэтому новые санкционные меры Киева наша страна просто не заметит», — рассказал Бальбек в беседе с RT во вторник, 17 декабря.

По словам депутата, всему миру понятно, что «санкционная удавка» в отношении России не работает.

Ранее во вторник стало известно, что украинские власти запустили процесс введения санкций против предприятий на неподконтрольных Киеву территориях, которые сотрудничают с Россией.

Кроме того, кабинет министров Украины поручил министерству иностранных дел проинформировать правительственные органы Европейского союза, США и других государств, чтобы рассмотреть возможность введения аналогичных ограничительных мер.

4 декабря кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин в отношении российских товаров до 31 декабря 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019