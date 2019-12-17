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В Челябинске начали продавать сувениры с черным снегом

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Новогодние снежные шары с черным снегом внутри начали продавать в Челябинске в рамках проекта «Шары надежды», чтобы улучшить ситуацию с чистотой воздуха в городе. Об этом «РИА Новости» 17 декабря рассказал организатор проекта Антон Калюк.

Сувениры представляют собой шары с фигурками зданий и заводов с трубами внутри, а вместо привычного для таких изделий белого снега внутри шара — черный. Калюк уточнил, что идея такого дизайна родилась после того, как, находясь в другом городе, команда авторов увидела сноуболы и задумалась о подобных сувенирах с челябинскими зданиями. Позднее пришла мысль сделать снег внутри шара черным.

Изначально сноуболы создавались только как сувениры, но потом решили увеличить продажи, поскольку в городе существует серьезная проблема с чистотой воздуха.

«Мы решили сделать проект в поддержку системы независимого мониторинга воздуха, которая в Челябинске работает несколько лет. И с помощью такого смешного новогоднего сувенира мы привлекаем внимание к этой системе», — приводит слова организатора проекта телеканал «360».

Калюк подчеркнул, что в настоящее время в Челябинске установлены 50 датчиков для отслеживания состояния воздуха, а для их корректной работы требуется 700 таких устройств. Если проект «Шары надежды» пройдет по плану, часть полученных средств потратят на покупку нужных городу датчиков. Стоимость одного шара составляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, пишет сайт kp.ru. Возможна платная доставка в другие города и страны.

В конце ноября сообщалось, что в школах и детсадах Челябинска появятся системы для обеззараживания воздуха.

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