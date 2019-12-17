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В Липецке задержали избивших таксиста пассажиров

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В Липецке полицейские установили личности участников нападения на таксиста. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным правоохранительных органов, 34-летний таксист вез компанию из трех человек. Возле жилого дома два молодых людей покинули салон, в то же время между третьим пассажиром и водителем завязался конфликт. Высадившиеся пассажиры присоединились к драке, в результате таксист получил множественные ушибы и закрытый перелом затылочной кости, а также кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает LipetskMedia.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, а нападавшие скрылись. Вскоре правоохранительным органам удалось установить личности подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

12 декабря сообщалось, что в Москве на Чонгарском бульваре неизвестные разбили стекла автомобиля такси, обстреляли и ограбили пассажирку.

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