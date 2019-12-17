Строительство мини-ГЭС на реке Ахтубе пришлось отложить

Аукцион на исследования для строительства деривационного канала на реке Ахтубе в Волгоградской области признан несостоявшимся. Подрядчик должен за месяц провести полевые инженерно-геологических изыскания с бурением скважин и лабораторными работами для 30-километрового участка от села Верхнепогромное до села Заяр.

Планируется построить мини-ГЭС мощностью не менее 25 МВт, чтобы обеспечить дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы. Заявку на торги подала всего одна компания, однако документы отклонены, пишут «НовостиВолгограда.ру».

Запуск проекта на реке Ахтубе откладывается на неопределенный срок.