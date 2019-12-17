Прямой эфир

Строительство мини-ГЭС на реке Ахтубе пришлось отложить

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аукцион на исследования для строительства деривационного канала на реке Ахтубе в Волгоградской области признан несостоявшимся. Подрядчик должен за месяц провести полевые инженерно-геологических изыскания с бурением скважин и лабораторными работами для 30-километрового участка от села Верхнепогромное до села Заяр.

Планируется построить мини-ГЭС мощностью не менее 25 МВт, чтобы обеспечить дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы. Заявку на торги подала всего одна компания, однако документы отклонены, пишут «НовостиВолгограда.ру».

Запуск проекта на реке Ахтубе откладывается на неопределенный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Берегов не видят: губернаторов поторопили с оздоровлением Волги
Из федерального бюджета будет выделено 205 млрд рублей на очистку одной из главных рек страны
Днепр на дне: почему исчезает главная река Украины
Водная артерия страдает от обмеления, промышленных выбросов и водорослей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019