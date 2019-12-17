Певица Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни

Российская эстрадная певица Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни, от которой страдает в течение 14 лет. Об этом исполнительница рассказала в интервью изданию «Собеседник».

По словам артистки, тяжелое заболевание врачи диагностировали у нее в 2005 году и как-то раз она даже не могла самостоятельно встать с постели. Тогда Хлебникова замкнулась в себе, перестала общаться с друзьями, и рядом с ней остались только родители, дочь и бывший муж Антон Логинов.

«Рядом остались только родители, дочь и Антон — он не ушел. Он кормил меня с ложечки, возил по врачам», — приводит слова певица «Федеральное агентство новостей».

Хлебникова отметила, что в настоящее время она продолжает бороться с недугом, но диагноз назвать отказалась, подчеркнув, что это ее личное дело, а «трезвонить на весь мир» об этом она не собирается.

Как пишет сайт kp.ru, следствием недуга у исполнительницы стали изменения во внешности — болезненная худоба, короткая стрижка вместо густых волос и скованность в движениях.

Как напоминает «Газета.ру», сейчас Марине Хлебниковой 54 года, она получила известность после исполнения таких хитов, как «Дожди», «Солнышко мое, вставай!» и «Чашка кофию». Ее экс-супруг Антон Логинов покончил с собой осенью 2018 года, поскольку не смог смириться с неожиданной кончиной родителей. Сама Хлебникова отмечала, что уход мужа она тоже переживала с трудом, даже попала в больницу с нервным срывом.