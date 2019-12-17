Прямой эфир

Певица Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская эстрадная певица Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни, от которой страдает в течение 14 лет. Об этом исполнительница рассказала в интервью изданию «Собеседник».

По словам артистки, тяжелое заболевание врачи диагностировали у нее в 2005 году и как-то раз она даже не могла самостоятельно встать с постели. Тогда Хлебникова замкнулась в себе, перестала общаться с друзьями, и рядом с ней остались только родители, дочь и бывший муж Антон Логинов.

«Рядом остались только родители, дочь и Антон — он не ушел. Он кормил меня с ложечки, возил по врачам», — приводит слова певица «Федеральное агентство новостей».

Хлебникова отметила, что в настоящее время она продолжает бороться с недугом, но диагноз назвать отказалась, подчеркнув, что это ее личное дело, а «трезвонить на весь мир» об этом она не собирается.

Как пишет сайт kp.ru, следствием недуга у исполнительницы стали изменения во внешности — болезненная худоба, короткая стрижка вместо густых волос и скованность в движениях.

Как напоминает «Газета.ру», сейчас Марине Хлебниковой 54 года, она получила известность после исполнения таких хитов, как «Дожди», «Солнышко мое, вставай!» и «Чашка кофию». Ее экс-супруг Антон Логинов покончил с собой осенью 2018 года, поскольку не смог смириться с неожиданной кончиной родителей. Сама Хлебникова отмечала, что уход мужа она тоже переживала с трудом, даже попала в больницу с нервным срывом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Борис Хлебников представил на «Кинотавре» свой новый сериал
Оззи Осборн перенес турне из-за проблем со здоровьем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019