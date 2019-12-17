Начальную школу в Карелии закрыли из-за аллергии у детей

В Петрозаводске на несколько дней приостановили занятия в начальной школе в связи с аллергической реакцией у детей. Школьники жаловались на плохое самочувствие после обработки классов от педикулеза.

По словам директора лицея, обработка проводилась в воскресенье, 15 декабря, далее в соответствии с нормативами в помещениях провели проветривание, а затем обработали все поверхности водно-мыльным раствором. Тем не менее в понедельник у детей проявились аллергические реакции в виде сыпи и рвоты. Всех школьников вывели на улицу и отправили по домам. В помещениях провели повторное проветривание и мытье поверхностей. 17 декабря к медикам вновь обратились семь человек, пишет ИА «Карелinform».

В связи со сложившейся ситуацией учеников пятого класса перевели в другое здание. Начальную школу закрыли до пятницы на проветривание. Также руководство лицея намерено пообщаться с представителями организации, которая проводила дезинфекцию.