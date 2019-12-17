Ученые связали влияние перца чили на снижение риска смерти от инсульта и инфаркта

Регулярное употребление перца чили способно снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. К такому выводу пришли итальянские ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed. Пресс-релиз исследования опубликован на EurekAlert!.

В эксперименте приняли участие почти 23 тыс. человек, сообщает телеканал «360». За их состоянием наблюдали в течение восьми лет.

Выяснилось, что люди, которые употребляли в пищу красный острый перец не менее четырех раз в неделю, на 40% реже умирали от сердечного приступа и более чем на 50% — от заболеваний сосудов головного мозга по сравнению с теми, кто употреблял этот продукт редко или вообще от него отказался, передает НСН.

При этом один из авторов публикации, эпидемиолог Мария Лаура Боначио заявила, что связь между снижением риска смертности и рационом питания не установлена.

«Другими словами, чили оказывает защитное действие как на тех, кто следует средиземноморской диете, так и на людей, которые питаются не столь правильно», — отметила исследователь.

По мнению ученых необходимы дальнейшие исследования, которые позволят понять механизм влияния перца на организм человека.

Ранее в декабре исследование, проведенное Национальными институтами здравоохранения США показало, что небольшие дозы аспирина могут увеличить шансы справиться с раком.