В Пхеньяне показали документальный фильм о заслугах Ким Чен Ына

Документальный фильм о достижениях председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ына показали в Народном дворце культуры Пхеньяна. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) во вторник, 17 декабря.

Отмечается, что картина была приурочена к восьмилетию кончины северокорейского лидера Ким Чен Ира — отца действующего руководителя республики. Работу посмотрели первые лица политбюро и кабинета министров КНДР. Вместе с ними в зале были и представители силовых ведомств.

«В фильме трогательными картинами показывают энергичное руководство уважаемого высшего руководителя, который в дни кровавых слез, когда всё погрузились в неожиданный национальный траур и тряслись и небо и земля, испытывая большую печаль кончины великого Полководца, поднял народ всей страны из моря печали и открыл новую страницу дела бессмертия вождя», — говорится в сообщении ЦТАК.

Однако присутствовал ли сам северокорейский лидер не показе — не уточняется.

4 декабря Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную гору Пэктусан вместе со своей женой. Во время подъема северокорейский лидер заявил, что нужно жить и работать в «наступательном духе Пэктусан», потому что «империалисты и классовые враги отчаянно пытаются подорвать идеологические, революционные и классовые постулаты партии».

9 сентября президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР. По его словам, развитие диалога и сотрудничества Москвы и Пхеньяна способствует безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом.

КНДР основана 9 сентября 1948 года на территории советской оккупационной зоны, созданной после Второй мировой войны (бывшей Японской Кореи). Страной руководит Трудовая партия Кореи и ее председатель. Ким Чен Ын возглавил партию в 2011 году, сменив на этом посту своего отца Ким Чен Ира, ушедшего из жизни 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа.