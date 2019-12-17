Прямой эфир

В Пхеньяне показали документальный фильм о заслугах Ким Чен Ына

0
Фото: REUTERS/KCNA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Документальный фильм о достижениях председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ына показали в Народном дворце культуры Пхеньяна. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) во вторник, 17 декабря.

Отмечается, что картина была приурочена к восьмилетию кончины северокорейского лидера Ким Чен Ира — отца действующего руководителя республики. Работу посмотрели первые лица политбюро и кабинета министров КНДР. Вместе с ними в зале были и представители силовых ведомств.

Слухами Корея полнится: какие новые инфоповоды Ким Чен Ын подкинул СМИ
Будет ли у лидера КНДР наследник и ждать ли обострения на Корейском полуострове

«В фильме трогательными картинами показывают энергичное руководство уважаемого высшего руководителя, который в дни кровавых слез, когда всё погрузились в неожиданный национальный траур и тряслись и небо и земля, испытывая большую печаль кончины великого Полководца, поднял народ всей страны из моря печали и открыл новую страницу дела бессмертия вождя», — говорится в сообщении ЦТАК.

Однако присутствовал ли сам северокорейский лидер не показе — не уточняется.

4 декабря Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную гору Пэктусан вместе со своей женой. Во время подъема северокорейский лидер заявил, что нужно жить и работать в «наступательном духе Пэктусан», потому что «империалисты и классовые враги отчаянно пытаются подорвать идеологические, революционные и классовые постулаты партии».

9 сентября президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР. По его словам, развитие диалога и сотрудничества Москвы и Пхеньяна способствует безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом.

КНДР основана 9 сентября 1948 года на территории советской оккупационной зоны, созданной после Второй мировой войны (бывшей Японской Кореи). Страной руководит Трудовая партия Кореи и ее председатель. Ким Чен Ын возглавил партию в 2011 году, сменив на этом посту своего отца Ким Чен Ира, ушедшего из жизни 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ким Чен Ын оценил мастерство пилотов на учениях ВВС и ПВО
Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019