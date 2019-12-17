Школу-сад построят в селе в Якутии

В селе Харыялах Оленёкского национального эвенкийского района Якутии продолжается строительство школы-сада. С ходом работ ознакомился глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, сообщает пресс-служба главы республики и правительства.

Новая школа-сад рассчитана на 75 школьников и 120 воспитанников детсада. Строительство началось в 2015 году в рамках госпрограммы по содействию в создании новых мест в общеобразовательных учебных заведениях. Объект также включен в госпрограмму развития образования в республике, пишет ИА SakhaNews.

Старое здание школы было признано аварийным и снесено в 2015 году. Сейчас уроки проводятся в четырех приспособленных зданиях.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Якутии в селе Томтор, которое находится на Полюсе холода, завершилось строительство новой школы. Ее планирует открыть 20 декабря при участии главы республики.