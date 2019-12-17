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«Цифровые» экскурсии пройдут по историческому центру Омска

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В Омске разработали мобильное приложение «Омск: ожившая история». Оно представляет экскурсионный маршрут с технологией дополненной реальности.

Первая «цифровая» экскурсия состоится 19 декабря. Участники смогут познакомиться с богатым культурным наследием Омска. Маршрут проходит через основные культурные и исторические достопримечательности города. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Функционал приложения позволяет отследить локацию основных культурных объектов, показать архивные фотографии зданий и представить историческую справку. Кроме того, анимированный гид прочитает небольшую экскурсию о каждом месте.

Приложение было разработано по заказу Омского государственного технического университета. Пока оно доступно только для смартфонов с операционной системой Android.

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