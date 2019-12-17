В «Яндексе» представили масштабное обновление поисковой системы

«Яндекс» представил крупное обновление своего поискового сервиса. Презентация состоялась в офисе компании во вторник, 17 декабря, передает ТАСС. Обновление получило название «Вега».

«В этом обновлении мы соединили передовые разработки «Яндекса» — новую систему хранения веб-документов, технологию предзагрузки результатов поиска и множество других решений — с обучением алгоритма с помощью асессоров-экспертов», — рассказал руководитель поискового портала «Яндекс» Андрей Стыскин в ходе презентации.

Как сообщили представители корпорации, теперь интернет-пользователи смогут находить то, что им необходимо, в конкретном районе, квартале или даже доме.

Кроме этого, скорость и качество поиска улучшены при помощи нейросетей, а в версии для смартфонов теперь доступна предварительная загрузка результатов поиска.

Были обновлены также сервисы «Яндекс.Район» и «Яндекс.Услуги». С помощью первого жильцы одного дома смогут общаться в публичном чате, а сервис «Услуги» теперь будет показывать конкретные предложения на карте, сообщается в корпоративном блоге.

Также компания запускает сервис ответов на вопросы «Кью», в который объединит два других — «Яндекс.Знатоков» и The Question.

По словам Стыскина, это обновление является итогом работы большой команды в течение года.

Он добавил также, что среди поисковых запросов на всех платформах в российском сегменте интернета «Яндекс» занимает 57,9%. При этом на Android она за год выросла на 4,8 п.п. — до 54,7%.

Ранее 17 декабря стало известно, что работа над сервисом «Яндекс.Карты» будет вестись совместно с президентом Русского географического общества (РГО), министром обороны России Сергеем Шойгу. В РГО выразили готовность передавать геосервисам «Яндекса» данные о географических, историко-культурных объектах, получаемые в ходе многочисленных экспедиций, в том числе и в труднодоступные места, и принять участие в проекте «Народная карта».