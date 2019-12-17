Подростка будут судить за участие в похищении человека в Астрахани

В Астрахани в суд передано уголовное дело по факту похищения человека группой лиц. В числе обвиняемых оказался 17-летний подросток.

По данным следствия, трое молодых людей приехали к дому 38-летнего потерпевшего, избили его и насильно затолкали в машину. После этого подсудимые в течение двух часов возили мужчину по гаражным кооперативам на территории Кировского района, избивая его и угрожая применить оружие. Пострадавшему удалось разбить окно автомобиля и выпрыгнуть. После этого мужчина обратился в полицию.

Уголовное дело было возбуждено по факту похищения человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, обвинение предъявлено местным жителям 17, 22 и 24 лет.