Один человек пострадал при пожаре в доме в Якутии

В городе Нерюнгри Республики Саха (Якутия) произошел пожар в многоквартирном доме. Пострадал один человек, жильцы были эвакуированы.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в ГУ МЧС по республике, пожар возник в доме на улице Чурапинская. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, жители дома были эвакуированы.

По данным ведомства, был обнаружен один пострадавший.

В ликвидации пожара были задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

17 декабря в Хабаровске произошел пожар в жилом доме в Нагорном переулке. Погибли мужчина 1977 года рождения и женщина 1968 года рождения. Самостоятельно эвакуироваться смогли два человека.