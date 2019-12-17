«Квартал 95» в песне продолжил тему сгоревшего дома экс-главы НБУ Гонтаревой

Студия «Квартал 95» посвятила еще один номер бывшей главе Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой, в котором «извинилась» перед ней за предыдущую песню.

Видео выступления опубликовала в Facebook пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук. Позже оно было удалено.

Ранее «Квартал 95» высмеял в своем выступлении поджог дома Гонтаревой под Киевом. Актер Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню «Горел дом». В ней есть такие слова: «Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала». Экс-глава НБУ назвала номер позором. Он также вызвал волну возмущений в обществе.

Кошевой спел новую песню, в которой есть такие слова: «У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на Дельта Банка карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица», отмечается на сайте aif.ru. Актер передал Гонтаревой «пламенный привет» и сказал, что «украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне», уточняет сайт kp.ru.

17 сентября неизвестные сожгли дом Гонтаревой под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой «криминальным давлением» и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. Поджог назвали «грубым преступлением» в офисе президента. Полиция завела уголовное дело.

«Квартал 95» занимается производством фильмов, сериалов и юмористических передач. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, являющийся основателем студии, заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.