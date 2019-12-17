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На Украине заявили о новых санкциях против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинские власти запустили процесс введения санкций против предприятий на неподконтрольных Киеву территориях, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом России, говорится в правительственном постановлении от 27 ноября.

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Эти предложения внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Они предполагают экономические и другие ограничительные меры в отношении юридических лиц на «временно оккупированной территории Украины», которые обеспечивают материалами и оборудованием оборонно-промышленный комплекс России.

Кроме того, кабинет министров Украины поручил министерству иностранных дел проинформировать правительственные органы Европейского союза, США и других государств, чтобы рассмотреть возможность введения аналогичных ограничительных мер.

Реализация этих предложений поручена министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Национальному банку, Государственной службе финансового мониторинга, министерству юстиции, Государственной налоговой службе, Государственной фискальной службе.

Это уже не первые ограничительные меры Украины в отношении России. 18 июля представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что правительство страны ввело особые пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. По его словам, такое решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Герус отметил, что благодаря этой мере украинский бюджет получит дополнительно порядка 2 млрд гривен (около $77 млн) за год.

4 декабря кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин в отношении российских товаров до 31 декабря 2020 года.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот — от власти был отстранен президент Виктор Янукович. В Крыму отказались признавать легитимность нового правительства, в результате чего было решено провести референдум, по итогам которого подавляющее число избирателей высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на народное волеизъявление, украинские власти считают Крым своей «временно оккупированной территорией».

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