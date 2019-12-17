Подведены итоги конкурса «Нарисуй Елку Победы»

Музей Победы, «Почта России» и благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» подвели итоги всероссийского детского конкурса «Нарисуй Елку Победы», который проводился с 10 октября по 10 ноября 2019 года.

В творческом состязании приняли участие почти 1300 юных художников в возрасте от семи до 17 лет из 60 регионов России, говорится в релизе, поступившем 17 декабря в «Известия».

Рисунки победителей используют для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую «Почта России» выпустит в декабре 2019 года ограниченным тиражом. Лауреаты конкурса получат полные комплекты открыток, также детям вручат специальные подарки.

Самыми активными участниками стали школьники из Москвы, Московской, Вологодской, Пензенской областей, Удмуртии и Якутии. На конкурс также поступили работы от детей из Испании, Италии, Канады, Республики Беларусь, Украины, Турции, Франции, Швеции, отметили организаторы.

Дети рисовали акварелью, тушью, гуашью. Больше всего работ — свыше 600 рисунков — прислали дети в возрасте от семи до 10 лет.

Благотворительным фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» учреждена номинация «Связь поколений», в которой победу одержал Динар Вергазов из Самарской области. «Его работа была признана самой лаконичной и глубокомысленной», — подчеркнул член жюри, скульптор, график и живописец, член Союза художников России Василий Селиванов.

Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится в 12:00 14 декабря 2019 года в Музее Победы.

Первое место среди детей от семи до 10 лет заняла Умрихина Екатерина из Благовещенска, второе присуждено Решетниковой Софии из Прохоровки Белгородской области. Третье место заняла Елизавета Хребтова из Белгорода.

В возрастной категории 11-14 лет первым стал Александр Тучин-Молодцов из Борисоглебска, второе место присудили Панову Никите из села Тогур Томсков области, третье досталось Абдуллаевой Софии из Москвы.

Среди участников в возрасте 15-17 лет победила Нармин Гусейнова из Антальи, второе место жюри присудило Жанне Выговской из Смоленска, третье получила Полина Коптелова из Иваново. Специальную номинацию от благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» «Связь поколений» получил Вергазов Динар из города Сызрань.



Специальными призами, в частности, в номинации «Лучшее графическое решение» от Музея Победы будет награжден Джураев Ростислав, город Радужный, Югра. В номинации «Связь эпох» спецприз от благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» получит Балабин Максим, город Клинцы. В номинации «Связь эпох» спецпризом от Музея Победы награждена Мармоза Виктория, город Югра.

В номинации «Новогоднее настроение» спецприз от «Почты России» получит Колесникова Яна, город Мценск.

На портале Порайону.ру (информационном партнере конкурса) будет создан специальный раздел, где опубликуют рисунки с историями, а также будет размещена фотогалерея из лучших работ. Портал выбрал рисунки, авторам которых вручит свои спецпризы. Ими стали

Ерохин Алексей, город Магадан, Шустик Роман, город Череповец и Колесникова Яна из Мценска.