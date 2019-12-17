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Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

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Замминистра энергетики России Анатолий Яновский позитивно оценил ход переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом» по заключению нового газового контракта. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах конференции Ростехнадзора.

По газам: трехсторонние переговоры о транзите состоятся до конца года
На фоне прямых контактов Москвы и Киева Еврокомиссия намерена и дальше участвовать в обсуждениях нового соглашения

«Считаю, что хорошо (идут переговоры. — Ред.). Идет диалог между компаниями интенсивный», — приводит его слова ТАСС во вторник, 17 декабря.

При этом Яновский не стал прогнозировать дату следующей трехсторонней встречи по газу с участием Еврокомиссии.

Ранее, 14 декабря, сообщалось, что представители «Газпрома» и «Нафтогаза» завершили переговоры в Вене по транзиту газа. По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, конечная договоренность пока не достигнута.

В то же время член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что в вопросе транзита газа до сих пор остается много нерешенных проблем.

Соглашение на транзит российского газа в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны пока не подписали новое соглашение.

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