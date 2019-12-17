Количество браков и разводов сократилось в Липецкой области

В Липецкой области зафиксировано сокращение рождаемости, смертности, количества браков и числа разводов. При этом специалисты сообщают о естественной убыли населения.

По данным Росстата, на 1 тыс. населения пришлось 8,8 новорожденных. Год назад показатель составлял 9,6. С января по октябрь скончались почти 13,7 тыс. человек. Это на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом специалисты сообщают о естественной убыли населения на 5,3 тыс. человек. Об этом сообщает GOROD48.

Брак оформили 5,6 тыс. пар, в то время как в прошлом году отношения зарегистрировали почти 6,3 тыс. пар. При этом отмечается и сокращение числа разводов на 20,9% — с 3987 до 3153.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал естественную убыль населения России. Число умерших превысило число родившихся на 259,6 тыс. человек.