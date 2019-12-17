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Заведующая детсадом в Красноярском крае присвоила 650 тыс. рублей

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Заведующая детским садом в Казачинском районе Красноярского края подозревается в мошенничестве. Женщина фиктивно устроила на работу своих родственников и получала за них зарплату.

Как сообщает краевая прокуратура, женщина внесла в табель ложные сведения о количестве сотрудников и предоставила данные в бухгалтерию районного отдела образования. На должности сторожа, воспитателя, повара, музыкального руководителя, педагога-психолога, помощника воспитателя, машиниста по стирке и инструктора по физкультуре она «устроила» своих родственников, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Все фиктивно устроенные члены семьи переводили заработную плату заведующей. Полученные деньги женщина тратила на собственные нужды. Сумма ущерба составила 653 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее, в декабре, в Астраханской области в отношении главы Седлистинского сельсовета Икрянинского района возбудили уголовное дело по факту мошенничества и присвоения денежных средств. Мужчина похитил деньги, выделенные на покупку техники для нужд муниципалитета.

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