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Депутат Госдумы объяснила сравнение малоимущих с заключенными

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Фото: ТАСС/Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ
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Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева прокомментировала видео, в котором она выступает против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнивает их с заключенными. Парламентарий обвинила политических оппонентов в том, что они вырвали ее слова из контекста.

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По словам Гусевой, видео было снято на заседании комитета два месяца назад. Там обсуждали введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Однако распространять кадры в Сети стали только на этой неделе, уточняет RNS. Депутат связала этот факт со своей политической деятельностью.

«Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Instagram я потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен», — цитирует Гусеву «РИА Новости» 17 декабря.

Она подчеркнула, что выросла в обычной семье и не обидит простого человека.

15 декабря в соцсетях распространился ролик, на котором депутат заявила, что «ни одна страна в мире» не оказывает такую большую социальную поддержку своим гражданам, как Россия. А люди, которые могли ни дня не работать, а только сидели в тюрьме, не заслуживают налоговых послаблений, сообщает телеканал «360».

Депутат Госдумы Александр Старовойтов допустил, что сравнение малоимущих слоев населения с уголовниками, допущенное Гусевой, может быть вырвано из контекста. При этом он отметил, что проверить их на этичность всё равно необходимо.

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