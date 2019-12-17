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Заседание штаба по ликвидации последствий ЧС состоялось в ЕАО

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Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. О текущей ситуации в регионе рассказали представители профильных управлений.

Как сообщили ИА ЕАОMedia в управлении по внутренней политике ЕАО, начальник управления ЖКХ и энергетики Андрей Пивенко доложил, что существуют проблемы с поставками газа в связи с имеющейся задолженностью. Врио губернатора поручил провести переговоры, чтобы избежать перебоев с газом. Кроме того, в ближайшее время на котельные Смидовичского и Облученского районов ожидаются дополнительные поставки угля.

По информации регионального ГУ МЧС, в поселке Приамурском начались работы по консервации дома, пострадавшего от взрыва газа. Согласно заключению комиссии, основные конструкции не пострадали, здание можно восстановить.

Также продолжается выплата компенсаций гражданам, пострадавшим от паводка. Решается вопрос о компенсации за утраченный урожай, документы находятся в Министерстве сельского хозяйства России.

5 декабря сообщалось, что правительство России приняло решение выделить Еврейской автономной области 312 млн рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на бесперебойное прохождение отопительного сезона в регионе.

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