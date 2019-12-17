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Кремль анонсировал обсуждение Ливии в переговорах России и Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о повестке предстоящего диалога лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Не исключено, что главы двух стран обсудят ситуацию в Ливии. Одна из причин — военная помощь со стороны турецкой республики правительству национального согласия, находящегося на западе страны. Об этом он рассказал журналистам во вторник, 17 декабря.

«Безусловно, в ходе предстоящих контактов, как телефонных, так и очных, тема Ливии наверняка будет обсуждаться. Вы знаете, что Россия и Турция осуществляют очень плотный ежедневный контакт фактически по сирийским делам. Требуют совместного проговора и дела ливийские», — сказал Песков.

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Он отметил и позицию России в ливийском вопросе. По словам Пескова, Москва выступает за прекращение кровопролития и за прямые контакты между противоборствующими сторонами. Кроме того, Кремль поддерживает любые усилия и начинания международного сообщества по выходу из кризиса, в котором страна находится уже продолжительное время.

16 декабря «РИА Новости» сообщили, что Эрдоган распорядился отправить военных и технику в Ливию для помощи правительству национального согласия.

13 декабря заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что ситуация в Ливии находится в центре внимания двух стран. Интенсивный политический диалог, по его сведениям, на эту тему идет практически ежедневно.

12 декабря фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения за столицу страны — Триполи.

11 декабря Путин и Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора конфликты в Сирии и Ливии. В повестке переговоров фигурировала проблема ливийского урегулирования и столкновений в районе Триполи.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На востоке — избранный народом парламент. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. Власти восточной части страны сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Командующий не прекращает попыток раз за разом захватить столицу.

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