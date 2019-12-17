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Проблему нехватки врачей планируют решить в Удмуртии за четыре года

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Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу за четыре года устранить дефицит врачей в больницах. В настоящее время в сфере здравоохранения республики не хватает около 250 специалистов.

К марту региональное правительство должно подготовить план мероприятий. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов отметил, что решение кадрового вопроса — непростая задача. «Мы понимаем, что для этого необходимы дополнительные финансовые инструменты и механизм работы с нашими студентами», — цитирует Семенова ИА «Сусанин».

Напомним, в Удмуртской Республике к октябрю 2020 года планируют централизовать бухгалтерские и кадровые службы всех 376 госучреждений. Централизация позволит предотвратить искажение отчетности об использовании государственных денежных средств, обеспечит прозрачность и открытость кадрового и бухгалтерского учета. Новый штат сотрудников позволит сократить имеющийся на 20%.

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