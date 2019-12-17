Танцпроект для детей с ограниченными возможностями открылся на Сахалине

В Южно-Сахалинске на базе хореографического центра «Мечта» открылся танцевальный проект по реабилитации детей с ограниченными возможностями. Первый набор прошел в октябре этого года.

Как сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе городской администрации, пока занятия проходят раз в неделю. Ребята в возрасте от пяти до восьми лет уже уверенно общаются с педагогом и ждут встречи со сверстниками в танцзале.

Хореограф Инна Ли, которая проводит детские занятия, отмечает, что поначалу было немного страшно, но уже с первых занятий тревога прошла и у нее, и у детей. Родители начинающих танцоров также едины во мнении, что такая реабилитация очень важна для ребят.

По словам директора центра «Мечта» Павла Колпакова, первая, взрослая группа была сформирована три года назад. Тогда результат от занятий превзошел все ожидания. Сейчас танцоры участвуют в конкурсах профмастерства и являются частыми гостями на общегородских мероприятиях.