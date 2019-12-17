Прямой эфир

Танцпроект для детей с ограниченными возможностями открылся на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южно-Сахалинске на базе хореографического центра «Мечта» открылся танцевальный проект по реабилитации детей с ограниченными возможностями. Первый набор прошел в октябре этого года.

Как сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе городской администрации, пока занятия проходят раз в неделю. Ребята в возрасте от пяти до восьми лет уже уверенно общаются с педагогом и ждут встречи со сверстниками в танцзале.

Хореограф Инна Ли, которая проводит детские занятия, отмечает, что поначалу было немного страшно, но уже с первых занятий тревога прошла и у нее, и у детей. Родители начинающих танцоров также едины во мнении, что такая реабилитация очень важна для ребят.

По словам директора центра «Мечта» Павла Колпакова, первая, взрослая группа была сформирована три года назад. Тогда результат от занятий превзошел все ожидания. Сейчас танцоры участвуют в конкурсах профмастерства и являются частыми гостями на общегородских мероприятиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центр реабилитации инвалидов хотят построить в Благовещенске
Помощь 30 детям-инвалидам окажут в Тюменской области благодаря гранту

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019