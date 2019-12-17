Готовность Брянска к Новому году проверит специальная комиссия

В Брянске создадут специальную комиссию, которая оценит работу города по подготовке к Новому году. По словам губернатора Александра Богомаза, жителям города нужна «сказка».

По данным администрации, украшение Брянска перед праздниками подходит к завершению. Начала работу «фабрика Деда Мороза», в рамках которой для горожан проводят конкурсы на лучшие открытки и плакаты, а также изготавливают новогодние игрушки.

По данным интернет-газеты «Брянские новости», десять школьников уедут на каникулы в столицу по приглашению правительства Москвы. На Губернаторскую новогоднюю елку в Брянске пригласили сирот.

Глава региона Александр Богомаз призвал сотрудников администрации и предпринимателей обратить внимание на новогоднее украшение Брянска.