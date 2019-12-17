Прямой эфир

Готовность Брянска к Новому году проверит специальная комиссия

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске создадут специальную комиссию, которая оценит работу города по подготовке к Новому году. По словам губернатора Александра Богомаза, жителям города нужна «сказка».

По данным администрации, украшение Брянска перед праздниками подходит к завершению. Начала работу «фабрика Деда Мороза», в рамках которой для горожан проводят конкурсы на лучшие открытки и плакаты, а также изготавливают новогодние игрушки.

По данным интернет-газеты «Брянские новости», десять школьников уедут на каникулы в столицу по приглашению правительства Москвы. На Губернаторскую новогоднюю елку в Брянске пригласили сирот.

Глава региона Александр Богомаз призвал сотрудников администрации и предпринимателей обратить внимание на новогоднее украшение Брянска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Берег озера Мутное благоустроят в Брянске по просьбам жителей
Отдельные полосы выделят в Брянске для общественного транспорта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019