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В «Лужниках» пройдет рождественский турнир «Московского долголетия»

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Максим Денисов
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Рождественский турнир «Спортивные игры долголетия» проведут на территории «Лужников» 23 декабря. Об этом 17 декабря сообщается на сайте мэра столицы.

Турнир пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. За победу будут бороться команды участников проекта «Московское долголетие» из 11 административных округов города, их ждут состязания по шахматам, мини-футболу, бильярду и настольному теннису. Всего участие в турнире примут порядка 400 человек, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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Весь день для гостей будут работать интерактивные зоны, где можно будет поиграть в петанк, дартс, городки, настольный теннис. Также в мероприятии примут участие известные спортсмены: двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова и советский футболист-полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев, пишет НСН.

По словам замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, спортивные секции традиционно пользуются большой популярностью у москвичей старшего возраста. В 2019 году в рамках проекта «Московское долголетие» заработали 240 новых спортивных групп, в том числе по мини-футболу, настольному теннису, бильярду, фехтованию, дартсу. Чиновник добавил, что cпортивные игры улучшают координацию движений и укрепляют командный дух.

Также для гостей и участников турнира запланирован концерт с участием российских звезд. На сцену выйдут Олег Газманов, Марк Тишман, Маргарита Суханкина, группа «Пятеро», группа «После 11» и др.

6 декабря сообщалось, что интерактивную карту парков, где проводят занятия по катанию на коньках и лыжах, создали для участников проекта «Московское долголетие».

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