В «Лужниках» пройдет рождественский турнир «Московского долголетия»
Рождественский турнир «Спортивные игры долголетия» проведут на территории «Лужников» 23 декабря. Об этом 17 декабря сообщается на сайте мэра столицы.
Турнир пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. За победу будут бороться команды участников проекта «Московское долголетие» из 11 административных округов города, их ждут состязания по шахматам, мини-футболу, бильярду и настольному теннису. Всего участие в турнире примут порядка 400 человек, уточняет агентство городских новостей «Москва».
Весь день для гостей будут работать интерактивные зоны, где можно будет поиграть в петанк, дартс, городки, настольный теннис. Также в мероприятии примут участие известные спортсмены: двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова и советский футболист-полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев, пишет НСН.
По словам замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, спортивные секции традиционно пользуются большой популярностью у москвичей старшего возраста. В 2019 году в рамках проекта «Московское долголетие» заработали 240 новых спортивных групп, в том числе по мини-футболу, настольному теннису, бильярду, фехтованию, дартсу. Чиновник добавил, что cпортивные игры улучшают координацию движений и укрепляют командный дух.
Также для гостей и участников турнира запланирован концерт с участием российских звезд. На сцену выйдут Олег Газманов, Марк Тишман, Маргарита Суханкина, группа «Пятеро», группа «После 11» и др.
6 декабря сообщалось, что интерактивную карту парков, где проводят занятия по катанию на коньках и лыжах, создали для участников проекта «Московское долголетие».