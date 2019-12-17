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Аэропорт хотят построить в Волгодонске на средства инвесторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Волгодонске Ростовской области рассматривается вопрос о строительстве аэропорта. Согласно итогам исследований, там есть все условия для создания регионального транспортного объекта. Ближайший к городу аэропорт расположен на расстоянии 150 км.

Оптимальным местом для строительства является территория бывшей воздушной гавани в Цимлянском районе. «Взлетно-посадочная полоса находится в удовлетворительном состоянии. Уже есть здание, где может быть размещен сам аэропорт с терминалом для пассажиров и помещениями для служб обеспечения», — уточнили в мэрии Волгодонска.

Ожидается, что пассажиропоток аэропорта в первый год работы (2026 год) составит 60 тыс. человек, сообщает RostovGazeta. Идет поиск инвестора для проекта.

Уровень цен на региональные авиаперелеты должен быть адекватным и посильным для граждан, а также экономически выгодным для перевозчиков, заявил Владимир Путин 11 декабря. Президент отметил необходимость разработки маршрутных сетей «с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом».

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