Аэропорт хотят построить в Волгодонске на средства инвесторов

В Волгодонске Ростовской области рассматривается вопрос о строительстве аэропорта. Согласно итогам исследований, там есть все условия для создания регионального транспортного объекта. Ближайший к городу аэропорт расположен на расстоянии 150 км.

Оптимальным местом для строительства является территория бывшей воздушной гавани в Цимлянском районе. «Взлетно-посадочная полоса находится в удовлетворительном состоянии. Уже есть здание, где может быть размещен сам аэропорт с терминалом для пассажиров и помещениями для служб обеспечения», — уточнили в мэрии Волгодонска.

Ожидается, что пассажиропоток аэропорта в первый год работы (2026 год) составит 60 тыс. человек, сообщает RostovGazeta. Идет поиск инвестора для проекта.

Уровень цен на региональные авиаперелеты должен быть адекватным и посильным для граждан, а также экономически выгодным для перевозчиков, заявил Владимир Путин 11 декабря. Президент отметил необходимость разработки маршрутных сетей «с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом».