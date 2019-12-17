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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровске

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В Хабаровске произошел пожар в жилом доме в Нагорном переулке. Погибли два человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей 17 декабря в 5:29 по местному времени (22:29 мск). К моменту прибытия пожарных огнем была объята веранда дома, пишет ИА AmurMedia.

Локализовать пожар удалось в 6:02 на площади в 25 кв. м. Ликвидацию объявили около восьми утра.

На месте происшествия были обнаружены тела мужчины 1977 года рождения и женщины 1968 года рождения. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались два человека.

В тушении были задействованы 24 человека личного состава и восемь единиц техники. Обстоятельства произошедшего и причины возгорания устанавливаются.

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