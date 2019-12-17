В метро Москвы установили автоматы по продаже сувенирных монет
Автоматы по продаже сувенирных монет установили на 10 станциях московского метро. Об этом 17 декабря сообщается на сайте столичной мэрии.
Так, пассажиры могут приобрести монеты в 12 вариантах дизайна. На их лицевой стороне изображены поезда нового поколения «Москва», матрешки, достопримечательности столицы: здание Большого театра, Московский зоопарк и храм Василия Блаженного. Каждая монета продается в прозрачных футлярах, стоимость составляет 200 рублей, сообщает «Москва 24».
Автоматы с сувенирными монетами находятся на станциях «Домодедовская», «Коломенская», «Проспект Мира», «Третьяковская», «Тургеневская», «Пушкинская», «Баррикадная», «Цветной бульвар», «Трубная», «Китай-город».
16 декабря сообщалось, что в Московском метрополитене запустили первые тематические новогодние поезда. Всего их восемь, они курсируют на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.