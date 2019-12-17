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В метро Москвы установили автоматы по продаже сувенирных монет

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Автоматы по продаже сувенирных монет установили на 10 станциях московского метро. Об этом 17 декабря сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, пассажиры могут приобрести монеты в 12 вариантах дизайна. На их лицевой стороне изображены поезда нового поколения «Москва», матрешки, достопримечательности столицы: здание Большого театра, Московский зоопарк и храм Василия Блаженного. Каждая монета продается в прозрачных футлярах, стоимость составляет 200 рублей, сообщает «Москва 24».

Автоматы с сувенирными монетами находятся на станциях «Домодедовская», «Коломенская», «Проспект Мира», «Третьяковская», «Тургеневская», «Пушкинская», «Баррикадная», «Цветной бульвар», «Трубная», «Китай-город».

16 декабря сообщалось, что в Московском метрополитене запустили первые тематические новогодние поезда. Всего их восемь, они курсируют на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.

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