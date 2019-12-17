Рыбак провалился под лед во Владивостоке

Во Владивостоке в районе станции «Санаторная» под лед провалился рыбак. Мужчину успели спасти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Во вторник, 17 декабря, в 11:20 по местному времени (4:20 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информации о том, что на ледовом поле с 300 м от берега под лед провалился рыбак. Спасатели выехали на место на катере на воздушной подушке, пишет ИА PrimaMedia.

Пострадавшего вытащили из воды и доставили на берег. Он был передан медикам с незначительным переохлаждением. Состояние здоровья мужчины удовлетворительное.

К спасению рыбака привлекались шесть человек и две единицы техники, в том числе от МЧС — три человека и одна единица техники.

1 декабря сообщалось, что моряки Тихоокеанского флота ВМФ России спасли двух рыбаков с дрейфующей лодки в Японском море.