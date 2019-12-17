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Половину автопарка на Сахалине планируют перевести на газомоторное топливо

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В Сахалинской области в течение пяти лет планируют перевести половину автомобильного парка на газомоторное топливо. Об этом министр торговли и продовольствия региона Нина Павленко рассказала на заседании инвестиционного совета под председательством губернатора Валерия Лимаренко.

«Наша цель — увеличить региональный автопарк автомобилей на газомоторном топливе до 100 тыс. единиц. Это 50% от всего автопарка, который ныне есть в Сахалинской области. Задачу мы себе определяем за пять лет достичь целевого показателя», — цитирует министра ИА SakhalinMedia.

По словам Павленко, для достижения цели необходимо ежегодно переоборудовать 14 тыс. машин и закупать не менее 6 тыс. машин на газе. Затраты на переоборудование владельцам будут компенсированы.

Министр также отметила, что, по сделанным расчетам, в среднем расходы на бензин у автолюбителя составляют 81 тыс. рублей в год. С переходом на газ эта цифра снизится до 29,7 тыс. рублей.

В свою очередь зампредседателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко сообщил, что увеличение количества машин на газу невозможно без появления сети газовых заправок. По его словам, в 2020 году их планируется открыть в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Долинске, Макарове, Поронайске и Тымовском. В 2021 году передвижные заправки появятся в Ногликах и Охе, стационарная — в Аниве.

На сегодняшний день на территории региона действуют две газовые заправки: стационарная в областном центре и передвижная в Корсакове. По словам Сидоренко, в правительстве уже запущены два постановления. Одно из них предполагает субсидирования до 70% стоимости передвижного заправщика, цена которого составляет 25 млн рублей.

В октябре сообщалось, что владельцам транспорта на газомоторном топливе могут разрешить бесплатно ездить по платным российским трассам.

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