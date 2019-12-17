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В ГД призвали проверить высказывание депутата о малоимущих на этичность

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Фото: ТАСС/Фотослужба Госдумы РФ/Анна Исакова
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Депутат Госдумы Александр Старовойтов допустил, что сравнение малоимущих слоев населения с уголовниками, допущенное депутатом нижней палаты парламента от «Единой России» Ириной Гусевой, может быть вырвано из контекста, но проверить их на этичность всё равно необходимо.

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«То, как передает ее слова пресса, режет слух. За последнее время у нас достаточное количество примеров со стороны чиновников различных уровней, которые высказывали неоднозначные вещи и из-за них лишались своих постов», — сказал Старовойтов в эфире НСН.

По его словам, присутствовавшие на этом заседании и располагающие его стенограммой, примут решение относительно того, выносить ли этот вопрос на заседание комиссии по этике. Он также высказал мнение, что это точно не будет лишним.

Депутат считает, что подобные сравнения являются некорректными.

«Даже если граждане находились в местах лишения свободы, что бы у них в жизни не происходило, они не перестают быть гражданами РФ. Ведь жизнь у всех складывается по-разному. Поэтому касаться подобной темы в этом контексте не вполне корректно в любом случае», — сказал представитель нижней палаты.

16 декабря Гусева высказалась против идеи отменить налог на доходы физических лиц для малоимущих и бывших заключенных, сообщает телеканал «360». Об этом она заявила на заседании комитета по бюджету и налогам. Депутат сравнила малоимущие слои населения с уголовниками.

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