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Генконсульство Туркменистана откроют в Казани в следующем году

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На территории Казани в 2020 году появится генконсульство Туркменистана. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер.

«У нас представлены шесть стран — Китай, Венгрия, Турция, Иран, Казахстан и Узбекистан. Также принято решение, что у нас будет открыто генконсульство Туркменистана в следующем году», — сказал Лернер.

В настоящее время за рубежом и в российских регионах находятся 23 представительства Татарстана, 15 из них расположены в других странах, отмечает ИА «Татар-информ».

Ранее в республике разработали платформу «Личный кабинет сельхозпроизводителя». Личный кабинет позволит аграриям подавать заявки на получение субсидий и господдержки, контролировать выполнение обязательств по ним.

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