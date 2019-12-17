Генконсульство Туркменистана откроют в Казани в следующем году

На территории Казани в 2020 году появится генконсульство Туркменистана. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер.

«У нас представлены шесть стран — Китай, Венгрия, Турция, Иран, Казахстан и Узбекистан. Также принято решение, что у нас будет открыто генконсульство Туркменистана в следующем году», — сказал Лернер.

В настоящее время за рубежом и в российских регионах находятся 23 представительства Татарстана, 15 из них расположены в других странах, отмечает ИА «Татар-информ».

Ранее в республике разработали платформу «Личный кабинет сельхозпроизводителя». Личный кабинет позволит аграриям подавать заявки на получение субсидий и господдержки, контролировать выполнение обязательств по ним.