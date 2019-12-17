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Иномарка сбила трех подростков на переходе в Тюмени

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Три школьника пострадали при наезде автомобиля Mercedes на пешеходном переходе в Тюмени. Водитель не заметила детей из-за грузовика.

По словам женщины, управлявшей иномаркой, она двигалась в среднем ряду, а в правом ряду ехала крупногабаритная машина. Из-за грузовика 41-летняя местная жительница не заметила, что на переход вышли дети, и совершила наезд. Травмы получили две девочки и мальчик. Врачи скорой помощи обнаружили у школьников ушибы и ссадины. Мальчику госпитализация не потребовалась, девочек доставили в больницу, сообщает megatyumen.ru.

В Госавтоинспекции напомнили, что в 2019 году на пешеходных переходах в Тюмени зафиксировано 57 ДТП с участием детей.

Ранее сообщалось, что 16 декабря в Саратовской области при столкновении на нерегулируемом перекрестке двух автомобилей пострадали дети двух, четырех и 13 лет.

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