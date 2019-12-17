С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Следственное управление МВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по 158-й статье Уголовного кодекса («Кража в особо крупном размере») по факту хищения у ФКП «Авангард» 276 т взрывчатых отходов. Об этом 17 декабря сообщили «Ведомости» со ссылкой на постановление следствия.

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Уточняется, что были похищены отходы, полученные по утилизации снарядов по военному подряду, которые не были сданы Минобороны.

Хищение совершались с ноября 2017 года до марта 2019 года. Пропажу установили в ходе инвентаризации, организованной новым главой предприятия Юрием Шумским. В ходе проверки были выявлены случаи сдачи в аренду площадей по заниженным ценам и выполнения гражданских заказов в убыток предприятию. Предыдущий руководитель «Авангарда» Азгат Ибрагимов занимал эту должность с 1993 года и был уволен в марте нынешнего года.

Минпромторг, в подчинении которого находится «Авангард», подозревает, что похищенные отходы были переработаны самим предприятием по заказу сторонней фирмы.

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