Большой парк появится в новом микрорайоне Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле представлены эскизы благоустройства микрорайона «Муринские пруды», сообщает мэрия. По словам директора «Тагилгражданпроекта» Евгения Малекина, была поставлена задача сохранить естественный рельеф.

Парковая зона займет более 7 га, там разместятся девять различных площадок, в том числе детские, для катания на роликах и самокатах. На естественном холме обустроят место для прогулок. Следующим этапом является разработка проектно-сметной документации, которая в феврале 2020 года будет направлена на госэкспертизу. На 24 декабря назначено общественное обсуждение проекта, отмечает ТагилСити.Ру.

Как сообщалось в ноябре, власти Нижнего Тагила ведут переговоры с молодыми художниками об украшении улиц города в стиле стрит-арт. С мэром Владиславом Пинаевым, в частности, встретился художник Илья Вьюгов. Он представил проекты по благоустройству.