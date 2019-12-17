Прямой эфир

Большой парк появится в новом микрорайоне Нижнего Тагила

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Тагиле представлены эскизы благоустройства микрорайона «Муринские пруды», сообщает мэрия. По словам директора «Тагилгражданпроекта» Евгения Малекина, была поставлена задача сохранить естественный рельеф.

Парковая зона займет более 7 га, там разместятся девять различных площадок, в том числе детские, для катания на роликах и самокатах. На естественном холме обустроят место для прогулок. Следующим этапом является разработка проектно-сметной документации, которая в феврале 2020 года будет направлена на госэкспертизу. На 24 декабря назначено общественное обсуждение проекта, отмечает ТагилСити.Ру.

Как сообщалось в ноябре, власти Нижнего Тагила ведут переговоры с молодыми художниками об украшении улиц города в стиле стрит-арт. С мэром Владиславом Пинаевым, в частности, встретился художник Илья Вьюгов. Он представил проекты по благоустройству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отбор заявок на благоустройство стартовал в Нижнем Тагиле
Нижний Тагил украсят в стиле стрит-арт

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019