Башкирский мед признали одним из любимых у туристов сладостей

Башкирский мед вошел в тройку самых популярных у путешественников сладостей. Лучшие угощения народов России и Абхазии выявил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Так, башкирский мед занял в этом рейтинге третье место, набрав 10,4% голосов. На первом расположились крымская нуга и абхазская чурчхела. За эти сладости проголосовало 18,2% опрошенных. Вторым стал татарский чак-чак с 15,6% голосов, пишет ИА «Башинформ».

По словам путешественников, они поехали бы в Карелию за марюшками, на Алтай — за вареньем из шишек, в Тулу — за пряниками, на Кубань — за медовыми бобошками, в Коломну — за пастилой, а в Калмыкию — за борцоками.

Ранее Башкирию включили в топ-10 самых читающих регионов России.