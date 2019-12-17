В Ярославской области подозреваемый в убийстве депутат решил сложить полномочия

Задержанный по подозрению в убийстве депутат «Единой России» в Переславль-Залесской городской думе Владимир Корнилов решил сложить полномочия депутата. Об этом сообщил председатель парламента Сергей Корниенко.

По его словам, он получил соответствующее письмо от депутата с ходатайством о досрочном прекращении депутатских полномочий по собственному желанию. «В этой ситуации мной сегодня издано распоряжение о созыве внеочередного заседания с соответствующей повесткой», — цитирует 17 декабря «РИА Новости» Корниенко. Заседание назначено на 15:00.

Ранее председатель постоянной комиссии по законодательству и вопросам местного самоуправления гордумы Сергей Царев написал в Facebook, что Корнилов объявил о выходе из фракции и политсовета «Единой России». Это заявление уже удовлетворено, уточняет «Газета.ру».

Накануне сообщалось, что убийство произошло вечером 15 декабря. Корнилов якобы в нетрезвом состоянии убил водителя автомобиля и попытался скрыть преступление, для чего поджег машину. Депутата арестовали 16 декабря.