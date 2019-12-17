В Иркутской области признали банкротом связанную с экс-губернатором фирму

Арбитражный суд Иркутской области признал банкротом компанию «Звезда», сорвавшую сроки замены лифтов в жилых домах Ангарска, а ее директор Олег Хамуляк обвиняется в хищении 185 млн рублей. Об этом 17 декабря сообщил ТАСС.

В отношении компании введена процедура наблюдения до 28 апреля 2020 года. С требованием признать «Звезду» банкротом обратилась компания «Лифтовый инженерный центр». Ее представитель в суде объяснил, что между фирмами были договорные отношения, в рамках которых у «Звезды» возникли «неисполненные обязательства» и более 2 млн рублей долга. Представитель «Звезды» существование задолженности признал и добавил, что общая сумма долгов компании составляет превышает 100 млн рублей и погасить их нет возможности.

Как сообщил ТАСС представитель Следственного комитета России, при избрании меры пресечения Хамуляку, обвиняемому в хищении, заявил, что он связан с экс-губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, а также с его сыном, депутатом заксобрания Андреем Левченко. По версии следствия, он «фактически осуществляет оперативное руководство» предприятием.

В 2018–2019 годах компания «Звезда», получившая контракты на 0,5 млрд рублей от фонда капремонта, нарушила сроки установки лифтов в Ангарске. Фирма должна была провести монтаж более чем 100 лифтов в городе. Компания получила аванс в 70% стоимости работ, но замена оборудования не выполнена. «Звезде» предъявлен штраф почти в 14,5 млн рублей.

21 ноября Олегу Хамуляку было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018–2019 годах Хамуляк и другие причастные к преступлению необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования, объемы строительно-монтажных работ и работ по его замене, которые выполнило ООО «Звезда». На следующий день Басманный суд Москвы арестовал Хамуляка до 20 января 2020 года.

Левченко ушел в отставку 12 декабря. По предварительной информации, поводом для ухода стало неисполнение обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от наводнения, и коррупционные скандалы, сотрясавшие регион в последние полгода.