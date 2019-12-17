На Внуковской таможне задержана партия метадона на сумму более 5 млрд рублей

Крупную партию незадекларированного наркотика метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, перехватили в начале декабря сотрудники Внуковской таможни. Об этом 17 декабря сообщается на сайте ведомства.

Стоимость вещества в данном объеме на черном рынке может превышать 5,8 млрд рублей.

«Палеты с 2,4 тыс. литровых полимерных бутылок с бесцветной жидкостью были выгружены из самолета, прибывшего из г. Кёльн, на склад временного хранения, где их и обнаружили таможенники», — уточнили таможенники.

Емкости с метадоном были снабжены этикетками с ложной информацией о содержимом. Так, согласно данным этикеток, 1 мл жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. По заключению экспертов, на самом деле концентрация метадона в данных жидкостях превышает 50%, то есть 1 мл жидкости в реальности содержит более 500 мг метадона.

Общая расчетная масса сухого остатка метадона составляет свыше 1,2 тонн (1235 кг). С учетом того, что стоимость 1 грамма данного вещества на черном рынке составляет от 4 до 5 тыс. рублей, общая стоимость партии могла бы составить от 5,8 млрд рублей до 6 млрд рублей.

Сотрудники Внуковской таможни совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и неотложных следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

6 декабря Внуковская таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ — «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».

Ранее, в декабре, депутат Госдумы Олег Нилов заявил о подготовке поправок в Уголовный кодекс России, связанных с ужесточением ответственности для иностранных граждан за преступления, связанные с наркотиками.

6 декабря сотрудники ФСБ России совместно с КГБ Белоруссии пресекли деятельность международной группировки, занимавшейся поставками из-за рубежа оружия, боеприпасов и наркотиков.