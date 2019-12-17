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Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до восьми человек

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Фото: REUTERS/VINCENT YAJ MAKIPUTIN
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Восемь человек погибли при землетрясении на Филиппинах. Об этом сообщает газета Manila Bulletin во вторник, 17 декабря.

В результате стихии, по данным местных властей, пострадали 149 человек. Уничтожено около 1,5 тыс. домов и 58 объектов инфраструктуры. Большинство разрушений пришлось на Давао-дель-Сур — провинцию на острове Минданао. Спасатели отметили, что после двух дней поисков из-под обломков извлечены восемь тел.

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Всего после землетрясения магнитудой 6,9 баллов было зафиксировано 556 афтершоков. 10% из них отчетливо ощущались местными жителями.

Накануне, 16 декабря, СМИ сообщали по меньшей мере о трех погибших. Два тела были извлечены из-под обломков офисного здания в городе Падада. Третье тело находилось в трехэтажном здании South Green Marketing.

В тот же день сообщалось, что пострадали минимум 37 человек.

Землетрясение произошло 15 декабря, в воскресенье у побережья Филиппин. Его магнитуда составила 6,9 балла.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине около 49 км. Эпицентр находился в 36 км от города Коронадал (население более 100 тыс. человек).

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