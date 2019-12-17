СМИ сообщили о возвращении популярности новогодних корпоративов

В России начала возвращаться мода на новогодние корпоративы. В этом году ожидается рост числа мероприятий в три раза по сравнению с 2018 годом, а средний чек вырастет на 10%. Такой прогноз на основе опроса более 700 компаний приводит кейтеринговая компания Catery, пишет 17 декабря «Коммерсант».

Первые заказы на корпоративы начались еще в середине октября, отмечается в сообщении. При этом наибольшие расходы несут компании, работающие в банковской сфере, IT, фармацевтике, консалтинге.

Интерес к новогодним корпоративам вырос, но на числе заказов банкетов это пока не сказывается — их может быть даже меньше, чем в прошлом году, сетует один из московских рестораторов.

По его словам, растет доля мероприятий в офисах, когда работники самостоятельно заказывают доставку блюд. Представитель сервиса по доставке еды из ресторанов Delivery Club пояснил, что в последние недели декабря 2018 года доля крупных заказов стоимостью от 5 тыс. рублей по адресам офисных центров росла до двух раз относительно предыдущего месяца.

Ранее в декабре стало известно, что в настоящее время только половина корпоративов в России проходит полностью за счет работодателя, остальные финансируются либо совместно, либо полностью за счет сотрудников.

При этом если бы перед работниками поставили выбор: новогодний праздник или премия, то 72% выбрали бы деньги.