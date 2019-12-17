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Ведущий телеканал Гонконга TVB сократит 350 сотрудников

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Фото: REUTERS/Imagine China
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Крупнейший в Гонконге телеканал TVB принял решение уволить 350 сотрудников, сократив, таким образом, 10% от общего штата, сообщила во вторник, 17 декабря, газета South China Morning Post.

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По данным издания, решение обусловлено необходимостью сокращения издержек на фоне потерь и убытков, связанных с ухудшением экономической ситуации в городе, охваченном массовыми протестами.

Массовые акции повлияли на рекламу в СМИ, отметил исполнительный директор телеканала Марк Ли. По его словам, массмедиа не смогли избежать негативных последствий от протестных акций, проходящих в Гонконге около полугода.

«Невозможно предсказать, когда общественный порядок и экономика будут восстановлены», — сказал он. Подлежащие сокращению сотрудники получат уведомления об этом до конца года и получат компенсацию. Также топ-менеджер опроверг слухи о том, что компания уволит около 1 тыс. сотрудников.

В начале декабря стало известно о намерении властей Гонконга принять новый пакет мер по стимулированию экономики — четвертый за последние месяцы. Данное решение было принято на фоне массовых протестов.

В октябре газета South China Morning Post писала, что экономика региона потеряла не менее $357 млн в результате массовых беспорядков. Ущерб нанесен сектору розничных продаж, транспортной отрасли, ресторанному и гостиничному бизнесу.

Антиправительственные демонстрации проходят в Гонконге с 9 июня. Манифестанты требовали отмены поправок к закону об экстрадиции из-за опасений начала выдачи несогласных властям континентальной части Китая. 4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Но протестанты настаивают на проведении независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и на введении прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

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