Прямой эфир

Названы сроки начала госиспытаний бронетранспортера и БМП «Бумеранг»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственные испытания перспективных бронетранспортера и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колесной платформе «Бумеранг» начнутся летом 2020 года. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщили в пресс-службе разработчика и производителя платформы ООО «Военно-промышленная компания».

Убойные миллиметры: БМП и БТР вооружат мощными пушками-пулеметами
Это предполагает новая концепция развития бронетехники

«По плану, летом 2020 года выйдем на госиспытания», — цитирует ТАСС сообщение ВПК.

В начале декабря компания объявила, что совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси «Бумеранг». Тогда испытуемые образцы подтвердили заявленные в техническом задании характеристики.

В то же время стало известно, что на производственных площадях ООО «ВПК» началась сборка новых опытных образцов в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Бумеранг» для государственных испытаний.

Сами испытания машины прошли минувшим летом, а сейчас состоялось подписание акта предварительных испытаний, после которого можно приступать к государственным. В апреле российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техзадании Минобороны, заявил гендиректор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

На основе перспективной межвидовой унифицированной колесной платформы разработки ООО «ВПК» «Бумеранг» были созданы БТР К-16 и впервые показанная публике в 2015 году на параде Победы БМП К-17. Машина в базовом варианте оснащается боевым модулем с 30-миллиметровой автоматической пушкой и противотанковым комплексом с ракетами «Корнет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Российские разработчики допустили установку «Кинжала» на БМП «Бумеранг»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019