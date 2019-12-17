Названы сроки начала госиспытаний бронетранспортера и БМП «Бумеранг»

Государственные испытания перспективных бронетранспортера и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колесной платформе «Бумеранг» начнутся летом 2020 года. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщили в пресс-службе разработчика и производителя платформы ООО «Военно-промышленная компания».

«По плану, летом 2020 года выйдем на госиспытания», — цитирует ТАСС сообщение ВПК.

В начале декабря компания объявила, что совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси «Бумеранг». Тогда испытуемые образцы подтвердили заявленные в техническом задании характеристики.

В то же время стало известно, что на производственных площадях ООО «ВПК» началась сборка новых опытных образцов в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Бумеранг» для государственных испытаний.

Сами испытания машины прошли минувшим летом, а сейчас состоялось подписание акта предварительных испытаний, после которого можно приступать к государственным. В апреле российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техзадании Минобороны, заявил гендиректор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

На основе перспективной межвидовой унифицированной колесной платформы разработки ООО «ВПК» «Бумеранг» были созданы БТР К-16 и впервые показанная публике в 2015 году на параде Победы БМП К-17. Машина в базовом варианте оснащается боевым модулем с 30-миллиметровой автоматической пушкой и противотанковым комплексом с ракетами «Корнет».