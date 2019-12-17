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Могилу одного из авторов идеи Холокоста Гейдриха вскрыли в Берлине

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Фото: tagesspiegel.de
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Неизвестные вскрыли могилу деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха в Берлине.

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Как пишет газета Der Tagesspiegel, могила на кладбище Инвалиденфридхов была вскрыта еще на прошлой неделе. Останки Гейдриха при этом не пострадали.

Мотивы и цели злоумышленников пока не ясны. Тот факт, что могила была без опознавательных знаков, указывает на то, что злоумышленники действовали по наводке.

Гейдрих был генералом СС и исполнял обязанности протектора Чехия после ее оккупации Германией. Также он занимал пост начальника тайной полиции.

В конце мая 1949 года агенты британской разведки совершили покушение на Гейдриха. Генерал умер через неделю от полученных ранений, передает «Газета.ру».

10 декабря власти района Прага-Ржепорые решили установить памятник бойцам Русской освободительной армии (РОА) Андрея Власова вопреки протестам горожан.

Староста района Павел Новотный не стал слушать аргументы пражан, что многие власовцы — военные преступники, которые до перевода в РОА служили в СС.

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