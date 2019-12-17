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Старейшая в мире супружеская пара отметила 80-ю годовщину свадьбы

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Фото: youtube.com
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Старейшая в мире супружеская пара из США — 106-летний Джон и 105-летняя Шарлотта Хендерсон — отметили 80-ю годовщину своей свадьбы. Об этом сообщил телеканал CNN.

Будущие супруги познакомились в Университете Техаса в 1934 году и поженились в 1939 году. Двоюродный внук супругов Джейсон Фри рассказал, что Хендерсоны — пример замечательной пары и они очень счастливы в отношениях друг с другом.

В честь годовщины Джон покатал Шарлотту на двухместном автомобиле Roadster 1920 года выпуска и подарил ей букет цветов, повторив события их первого свидания. Хендерсоны отметили этот день в кругу семьи, просматривая множество фотографий за годы совместной жизни.

В ноябре 2017 года королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, принц-консорт Филипп, герцог Эдинбургский отметили 70-летнюю годовщину супружества или, как ее именуют, платиновую свадьбу.

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