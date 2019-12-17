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Фигурантку дела о хищении у банка «Югра» Чернову освободили из СИЗО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Московский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест фигурантку дела о хищении 7,5 млрд рублей у банка «Югра», бывшего директора столичного филиала банка Нину Чернову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что Мосгорсуд изменил Черновой меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с установленным ранее судом первой инстанции сроком до 14 февраля.

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у банка «Югра» было возбуждено в январе 2019 года. Ранее в рамках этого дела суд отправил под домашний арест бывшего главного акционера банка Алексея Хотина, экс-президента «Югры» Алексея Нефедова и бывшего председателя правления этой кредитной организации Дмитрия Шиляева. Все фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), вину никто не признает. Срок предварительного следствия продлен до 18 декабря.

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Банк России летом 2017 года отозвал лицензию на совершение финансовых операций у «Югры». На тот момент кредитная организация занимала 30-е место в России по размеру активов и 15-е — по объему вкладов. Регулятор назначил временную администрацию, также был наложен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Официальной причиной применения подобных мер стало неустойчивое финансовое положение банка.

Кредитная организация пыталась оспорить это решение, но арбитражный суд Москвы отклонил иск. В сентябре 2018 года арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал банк «Югра» банкротом.

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