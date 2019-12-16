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Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 декабря.

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Отмечается, что новый закон также обязывает пенсионный фонд России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году. Делать это ведомство будет, исходя из полного размера индивидуальной части страхового взноса на финансирование страховой пенсии, пишет «Газета.ру».

По предварительной оценке кабмина, продление заморозки увеличит доходы бюджета ПФР в 2020 году на 634,8 млрд рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета. Дополнительные поступления, как пишет «РИА Новости», будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.

14 декабря Минфин решил устранить возможность обналичивания замороженных пенсий.

9 декабря в ПФР назвали условие для приостановки выплаты пенсий. Ее могут приостановить в том случае, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств.

4 декабря в ПФР заявили о том, что индексация пенсий в 2020 году будет проводиться с опережением инфляции.

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