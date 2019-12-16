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Браконьеры в Амурской области убили восемь косуль

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В Шимановском районе Амурской области браконьеры застрелили сразу восемь косуль. У специалистов есть основания полагать, что незаконная охота велась ради продажи мяса. Ущерб оценивается в 1,36 млн рублей.

УАЗ нарушителей был обнаружен в районе села Свободный Труд. Заметив автомобиль охотинспекторов, из машины выпрыгнул мужчина с оружием в руках и побежал в сторону. Сам УАЗ на большой скорости попытался скрыться, но неудачно. Служащим управления по охране животного мира области удалось остановить браконьеров, перегородив дорогу, информирует asn24.ru. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце ноября в Таборинском районе Свердловской области браконьер напал на преследовавших его егерей. Один из мужчин скончался на месте от огнестрельного ранения. Второй инспектор получил удар топором по голове и несколько ножевых ранений.

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