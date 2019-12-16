Захоронение отходов в Подмосковье завершится через 5-7 лет

Власти Московской области намерены прекратить практику захоронения отходов к 2027 году. Как заявил зампред правительства региона Евгений Хромушин, этого результата позволит достичь создание заводов по термической переработке мусора.

«Наша задача — в перспективе за 5–7 лет нам нужно выйти на нулевое захоронение», — сказал он. К 2023 году на подобных предприятиях планируют перерабатывать 2,8 млн т отходов, что позволит производить 280 МВт энергии. То, что останется после переработки, можно будет использовать в строительстве, информирует портал «Подмосковье сегодня».

Заводы по сжиганию мусора появятся в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах. Добавим, что пару лет назад в Подмосковье насчитывалось 39 свалок. В 2020 году их останется 12.